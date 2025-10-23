Минпросвещение предложило еще один предмет для сдачи ЕГЭ
23 октября 2025 в 13:50
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Предмет «Духовно-нравственная культура России» рассматривается на включение в список дисциплин ЕГЭ. Об этом сообщил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов. С данной инициативой министр выступил на форуме учителей истории и обществознания.
