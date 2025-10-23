Логотип РИА URA.RU
Общество

Путин поручил подписать конвенцию ООН против киберпреступности

23 октября 2025 в 13:16
Планируется укрепление международного сотрудничества в сфере кибербезопасности, указано в распоряжении

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Генпрокуратура подпишет от имени РФ конвенцию ООН против киберпреступности. Именно такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности», — указано в документе. Он опубликован на сайте официальных опубликовании правовых актов. Согласно распоряжению, планируется укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, которые совершаются с использованием информационно-коммуникативных систем.

Ранее в этом же месяце президент РФ подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам поддержки семей с детьми и профилактики социального сиротства. Задачей структуры станет анализ существующих госпрограмм, подготовка предложений по оптимизации работы органов власти и контроль за эффективностью мер поддержки.

