Путин поручил подписать конвенцию ООН против киберпреступности
Планируется укрепление международного сотрудничества в сфере кибербезопасности, указано в распоряжении
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Генпрокуратура подпишет от имени РФ конвенцию ООН против киберпреступности. Именно такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности», — указано в документе. Он опубликован на сайте официальных опубликовании правовых актов. Согласно распоряжению, планируется укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, которые совершаются с использованием информационно-коммуникативных систем.
Ранее в этом же месяце президент РФ подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам поддержки семей с детьми и профилактики социального сиротства. Задачей структуры станет анализ существующих госпрограмм, подготовка предложений по оптимизации работы органов власти и контроль за эффективностью мер поддержки.
