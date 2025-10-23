В результате обрушения потолка в больнице никто не пострадал (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новосибирске в детской больнице №1 обрушился потолок в палате. Детей экстренно эвакуировали из поврежденного здания и переводят в другие медучреждения, прокуратура начала проверку. Смертность в этой больнице растет, а пациенты неоднократно жаловались на состояние здания, хотя последний ремонт проводился всего шесть лет назад. Все, что о произошедшем — в материале URA.RU.

Как произошло обрушение

По рассказам детей, которые находились в палате, сначала в здании на Вертковской, 3 упала часть крыши, а позже обвалился и потолок. По данным прокуратуры, это произошло около 12:10 23 октября. Из хирургического отделения эвакуировали 46 детей — они уходили из больницы со своими вещами.

«Мы идем домой. Потолок у нас обрушился», — сказала одна из пациенток, выходя с сумками из больницы. «Я свидетель этой ситуации. Могу сказать, что это было ужасно: я вдохнула облако пыли», — сказала девушка, которая также стояла у выхода из больницы. В результате происшествия никто не пострадал.

Больницу построили в послевоенные годы

Больницу построили еще в 1952 году, а капитальный ремонт крыши последний раз проводился в 2019 году. По поручению губернатора Андрея Травникова специалисты министерства строительства обследуют состояние конструкций здания. Еще неизвестно, будет ли здание и дальше принимать пациентов.

«Решение о восстановлении поврежденного корпуса будем принимать после выяснения причин аварии», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Больнице объявили предостережение из-за смертности

В октябре, как пишет Mash Siberia, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения региона проводила внеплановую проверку. Специалисты выявили, что в медучреждении возросла смертность детей. «Согласно данным, предоставляемым минздравом Новосибирской области, за 2024 год ГБУЗ НСО „ДГКБ“ №1 более чем на 1% увеличен показатель числа умерших детей в возрасте до одного года по сравнению с 2023 годом», — говорится в заключении ведомства.

Пациенты жалуются на антисанитарию

В отзывах пациенты сообщали об антисанитарии и плохом состоянии здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По адресу больницы в сервисе Google Maps стоит оценка четыре балла. Однако нередко пациенты заявляли о плохом отношении персонала, неудовлетворительном состоянии здания, питания и антисанитарии. «Ремонт оставляет желать лучшего, особенно дверь в душ, которая не закрывается...» — заявил Иван в отзывах.

«Больница ужасна! Плохо кормят, на жалобы дают глицин, уборщица моет утром, а потом сама говорит, что грязно. Ванная не закрывается, дети часто просят второе полотенце у тех, кто взял чтобы закрыть дверь (или просят подержать дверь). В туалетах ужасная вонь, одна кабинка закрывается — другая нет», — писала Юлия в прошлом году. Также она подчеркнула, что в помещениях якобы ползают тараканы.