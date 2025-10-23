Логотип РИА URA.RU
В Петербурге блогер попыталась поджечь полицейский участок

23 октября 2025 в 14:19
В Петербурге попытались поджечь здания полиции (архивное фото)

В Петербурге попытались поджечь здания полиции (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Санкт-Петербурге задержана 29-летняя блогер Диана Чистякова, которая попыталась поджечь здание полиции в Купчино. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на Загребском бульваре, где расположен полк охраны и конвоирования, пишет петербургское издание 78.ru. Чистякова, известная роликами на тру-крайм тематику (расследование криминала), использовала бутылки с зажигательной смесью — одна из них воспламенилась рядом со служебной машиной. Девушку задержали на месте, возбуждено уголовное дело по факту покушения на теракт.

По данным издания, мотивом нападения стали действия мошенников, которым блогер ранее передала деньги. По версии следствия, преступники убедили Чистякову совершить поджог, используя ее доверчивость и интерес к криминальной тематике.

Диана Чистякова — выпускница юридического факультета РГПУ им. Герцена, в интернете позиционирует себя как психолог и «самоадвокат». На своем YouTube-канале она анализирует поведение преступников и психологию жертв.

