Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

ЕС в новом пакете санкций запретил оказывать любые туристические услуги в России

23 октября 2025 в 13:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ограничения связаны с целью сокращения доходов России, указано в материале

Ограничения связаны с целью сокращения доходов России, указано в материале

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ЕС в 19-м пакете санкций запретил предоставлять туристические услуги в России. Сделано это с целью сокращения доходов страны. Об этом сообщили в МИД Эстонии.

«Предоставление туристических услуг в России запрещено с целью сокращения ее доходов и предотвращения необязательных поездок (европейцев — прим. URA.RU) в страну», — указано в тексте заявления. Оно опубликовано на сайте министерства.

Ранее Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Основное направление ограничений — экономический сектор российской экономики, в том числе банки и криптовалютные биржи. Эти же меры затрагивают организации в третьих странах, таких как Индия и Китай. Помимо этого, Евросоюз ограничивает передвижение российских дипломатов.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал