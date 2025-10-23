ЕС в новом пакете санкций запретил оказывать любые туристические услуги в России
Ограничения связаны с целью сокращения доходов России, указано в материале
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
ЕС в 19-м пакете санкций запретил предоставлять туристические услуги в России. Сделано это с целью сокращения доходов страны. Об этом сообщили в МИД Эстонии.
«Предоставление туристических услуг в России запрещено с целью сокращения ее доходов и предотвращения необязательных поездок (европейцев — прим. URA.RU) в страну», — указано в тексте заявления. Оно опубликовано на сайте министерства.
Ранее Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Основное направление ограничений — экономический сектор российской экономики, в том числе банки и криптовалютные биржи. Эти же меры затрагивают организации в третьих странах, таких как Индия и Китай. Помимо этого, Евросоюз ограничивает передвижение российских дипломатов.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.