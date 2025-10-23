Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Украина пыталась атаковать Москву беспилотниками

23 октября 2025 в 13:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Силы противовоздушной обороны России сбили один беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На территории, где обнаружены обломки, ведут работу сотрудники экстренных служб.

За минувшую ночь средствами дежурных сил противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Аэропорт Внуково временно прекратил отправку самолетов в связи с введенными мерами безопасности, при этом прием прибывающих рейсов осуществляется в обычном режиме, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (2)
  • попали в сюр!!
    23 октября 2025 14:49
    пыталась это как? атаковала по факту
  • Мирослова
    23 октября 2025 14:19
    Куда убогие лезут и на кого ? Россия им наваляет , в сотни раз сильнее .
Добавить комментарий
Следующий материал