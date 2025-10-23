Украина пыталась атаковать Москву беспилотниками
Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Силы противовоздушной обороны России сбили один беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На территории, где обнаружены обломки, ведут работу сотрудники экстренных служб.
За минувшую ночь средствами дежурных сил противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Аэропорт Внуково временно прекратил отправку самолетов в связи с введенными мерами безопасности, при этом прием прибывающих рейсов осуществляется в обычном режиме, сообщили в пресс-службе аэропорта.
