В России может появиться новый предмет для ЕГЭ

Предмет «Духовно-нравственная культура России» планируется для ввода в ЕГЭ, заявил кравцов Фото: Роман Наумов © URA.RU

В перечень для сдачи ЕГЭ может войти предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках форума учителей истории и обществознания.

«Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР войдут в Единый государственный экзамен», — заявил Кравцов. Его слова приводит газета «Известия» в своем telegram-канале.

Летом стало известно, что ДНКР будет внедрен в школьную программу с 2026 года. Он станет обязательным для изучения. Сам курс рассчитан на 3 года: 5-й, 6-й и 7-й классы. В первом будет изучаться 17 часов предмета, а в последних двух — по 34 часа. Планируется, что предмет будут преподавать учителя истории.

