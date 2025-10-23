В России может появиться новый предмет для ЕГЭ
Предмет «Духовно-нравственная культура России» планируется для ввода в ЕГЭ, заявил кравцов
В перечень для сдачи ЕГЭ может войти предмет «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках форума учителей истории и обществознания.
«Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР войдут в Единый государственный экзамен», — заявил Кравцов. Его слова приводит газета «Известия» в своем telegram-канале.
Летом стало известно, что ДНКР будет внедрен в школьную программу с 2026 года. Он станет обязательным для изучения. Сам курс рассчитан на 3 года: 5-й, 6-й и 7-й классы. В первом будет изучаться 17 часов предмета, а в последних двух — по 34 часа. Планируется, что предмет будут преподавать учителя истории.
Программа курса будет посвящена изучению духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации. Она будет рассматриваться на примере деятельности, биографий и подвигов выдающихся личностей.
