«Трамп встал на тропу войны с Россией»: Медведев жестко прошелся по США из-за отмены саммита с Путиным
Медведев считает, что отмена Трампом саммита в Будапеште пойдет на пользу России
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Отмена президентом США Дональдом Трампом саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште и введение новых санкций против Москвы означают окончательное решение американской стороны о пути конфронтации с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Отмена Трампом саммита в Будапеште. Новые санкции против нашей страны со стороны США. Что ещё? Будет новое оружие, кроме пресловутых „Томагавков“? Если у кого-то из многочисленных комментаторов ещё сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их разговорчивый „миротворец“ теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что Трамп солидаризировался с «безумной Европой», несмотря на давление Конгресса. По мнению Медведева, такие решения равносильны акту войны против России.
Медведев отметил положительный аспект в действиях Трампа: отмена переговоров позволит России действовать решительнее на поле боя без оглядки на дипломатию. «Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры», — добавил он. Политик призвал добиваться победы на земле, а не за столом переговоров.
Ранее Дональд Трамп заявил, что пока не готов принять окончательное решение относительно встречи с президентом России Владимиром Путиным, объяснив это опасениями по поводу возможной напрасной траты времени. В то же время он уточнил, что не считает саму встречу нецелесообразной, подчеркнув, что диалог между Вашингтоном и Москвой продолжается. Кроме того, глава Белого дома отметил, что его слова не означают, будто переговоры с Путиным являются пустой тратой времени.
- мдя23 октября 2025 14:31трамп возомнил себя решалой
- **23 октября 2025 14:18Все злодеи гибнут и в сказках и в истории, это знают все с детства, нет в истории случая, когда зло и убийство, войны не имели конца Победы!!!! Гитлер застрелился, через 4года войны. Лутше войну не начинать без весомой причины.
- lordbomz23 октября 2025 14:03может им на аляске встречу повторить, есть повод обсудить совместные проекты без помощи зеленского.
- **23 октября 2025 13:57Не ломай черемухи у реки, красоту девичью береги Поющие Гитары
- Гость23 октября 2025 13:37Отмена саммита Трампом показывает его слабость и немощность перед Европой.