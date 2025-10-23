«Трамп встал на тропу войны с Россией»: Медведев жестко прошелся по США из-за отмены саммита с Путиным

Медведев считает, что отмена Трампом саммита в Будапеште пойдет на пользу России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Отмена президентом США Дональдом Трампом саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште и введение новых санкций против Москвы означают окончательное решение американской стороны о пути конфронтации с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Отмена Трампом саммита в Будапеште. Новые санкции против нашей страны со стороны США. Что ещё? Будет новое оружие, кроме пресловутых „Томагавков“? Если у кого-то из многочисленных комментаторов ещё сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их разговорчивый „миротворец“ теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что Трамп солидаризировался с «безумной Европой», несмотря на давление Конгресса. По мнению Медведева, такие решения равносильны акту войны против России.

Медведев отметил положительный аспект в действиях Трампа: отмена переговоров позволит России действовать решительнее на поле боя без оглядки на дипломатию. «Но есть в очередном движении трамповского маятника и явный плюс: можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры», — добавил он. Политик призвал добиваться победы на земле, а не за столом переговоров.