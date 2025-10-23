В Госдуме раскрыли, кому может грозить штраф за отсутствие прописки
Сумма штрафа в Москве и Петербурге составит до 5 тысяч рублей, заявил Колунов
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Гражданину РФ грозит штраф за проживание в другом регионе более трех месяцев без прописки. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф», — заявил Колунов. Его слова приводит ТАСС. Исключением становится проживание у близких родственников.
По словам зампреда комитета Госдумы, штраф назначается по статье 19.15.2 КоАП (Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении). Сумма штрафа в Москве и Санкт-Петербурге составит до 5 тысяч рублей. Тем временем в других российских регионах — до 3 тысяч рублей.
Ответственность грозит и владельцу квартиры. В случае, если он является юридическим лицом, то сумма штрафа может составлять до 800 тысяч рублей.
Ранее в Челябинске также рассматривались инициативы по введению новых административных штрафов за несоблюдение дизайн-кода вывесок и за несвоевременную оплату платной парковки. За повторные нарушения в течение года суммы штрафов для граждан и юридических лиц увеличиваются.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Гость23 октября 2025 14:21Всё правильно. В наше время проживающих "ананимусов" не должно быть.
- Гость23 октября 2025 14:14То есть у близких родственников в другом городе можно проживать без регистрации хоть всю жизнь ?