В Госдуме раскрыли, кому может грозить штраф за отсутствие прописки

Сумма штрафа в Москве и Петербурге составит до 5 тысяч рублей, заявил Колунов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Гражданину РФ грозит штраф за проживание в другом регионе более трех месяцев без прописки. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф», — заявил Колунов. Его слова приводит ТАСС. Исключением становится проживание у близких родственников.

По словам зампреда комитета Госдумы, штраф назначается по статье 19.15.2 КоАП (Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении). Сумма штрафа в Москве и Санкт-Петербурге составит до 5 тысяч рублей. Тем временем в других российских регионах — до 3 тысяч рублей.

Ответственность грозит и владельцу квартиры. В случае, если он является юридическим лицом, то сумма штрафа может составлять до 800 тысяч рублей.