Общество

В Госдуме раскрыли, кому может грозить штраф за отсутствие прописки

Депутат Колунов: за проживание в другом регионе без прописки грозит штраф
23 октября 2025 в 13:58
Сумма штрафа в Москве и Петербурге составит до 5 тысяч рублей, заявил Колунов

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Гражданину РФ грозит штраф за проживание в другом регионе более трех месяцев без прописки. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф», — заявил Колунов. Его слова приводит ТАСС. Исключением становится проживание у близких родственников.

По словам зампреда комитета Госдумы, штраф назначается по статье 19.15.2 КоАП (Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении). Сумма штрафа в Москве и Санкт-Петербурге составит до 5 тысяч рублей. Тем временем в других российских регионах — до 3 тысяч рублей.

Ответственность грозит и владельцу квартиры. В случае, если он является юридическим лицом, то сумма штрафа может составлять до 800 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске также рассматривались инициативы по введению новых административных штрафов за несоблюдение дизайн-кода вывесок и за несвоевременную оплату платной парковки. За повторные нарушения в течение года суммы штрафов для граждан и юридических лиц увеличиваются.

Комментарии (2)
  • Гость
    23 октября 2025 14:21
    Всё правильно. В наше время проживающих "ананимусов" не должно быть.
  • Гость
    23 октября 2025 14:14
    То есть у близких родственников в другом городе можно проживать без регистрации хоть всю жизнь ?
