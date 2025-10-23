Захарова: МИД РФ открыто к продолжению контактов с госдепом США

Возобновление контактов будет с целью исполнения пониманий, достигнутых во время телефонного разговора Путина и Трампа, заявила Захарова Фото: Роман Наумов © URA.RU

МИД РФ готово к продолжению контактов с госдепартаментом США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Министерство иностранных дел со своей стороны открыто к продолжению контактов по линии госдепартамента США во исполнение тех самых пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов России и Соединенных Штатов Америки», — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что основная задача заключается в уточнении последующих параметров диалога между Россией и США. Это касается, как различных направлений двусторонних отношений, так и в контексте дальнейших совместных действий по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

