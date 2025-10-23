Зеленский отказался идти на территориальные уступки ради мира
Украина не пойдет на территориальные уступки, заявил Зеленский
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украина не согласна идти на территориальные уступки ради достижения мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом Европейского совета.
«Никаких территориальных уступок», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста. Его слова приводит «РБК-Украина».
Ранее Владимир Зеленский уже подчеркивал, что не согласен на прекращение огня, если оно предусматривает потерю украинских территорий. Помимо этого он отмечал, что любое соглашение, которое не будет учитывать интересы Украины, может привести к дальнейшим напряжениям. По его словам, если мирное разрешение конфликта не будет соответствовать украинским интересам, то это будет лишь «острочка проблемы».
