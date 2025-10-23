Зеленский отказался идти на территориальные уступки ради мира

Ранее Владимир Зеленский уже подчеркивал, что не согласен на прекращение огня, если оно предусматривает потерю украинских территорий. Помимо этого он отмечал, что любое соглашение, которое не будет учитывать интересы Украины, может привести к дальнейшим напряжениям. По его словам, если мирное разрешение конфликта не будет соответствовать украинским интересам, то это будет лишь «острочка проблемы».