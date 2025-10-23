В Госдуме объяснили, почему Трамп в последний момент отказался от встречи с Путиным

Трамп посчитал, что обе стороны не готовы к переговорам настолько, чтобы двигаться вперед Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путином из-за того, что страны расходятся во взглядах на завершение конфликта на Украине. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Россия на протяжении всего этого времени придерживается абсолютно четкой позиции, которая была высказана в Анкоридже. Именно она приведет к мирному соглашению, но чтобы его подписать, нужно пройти непростой путь. Ведь мы уже знаем, что без четких гарантий Украина и Запад снова могут пойти на обман и в итоге не будут соблюдать те требования, которые изначально собирались», — сказал Чепа порталу News.ru. Он предположил, что длительная реализация соглашений не устраивает Белый дом.

Депутат добавил, что Великобритания, Германия и Франция продвигают стратегию, которая подразумевает «борьбу до последнего украинца». Чепа считает, что президент США преследует экономические цели и действует в приоритетных интересах страны. Среди примеров он указал замену поставок дешевых российских энергоресурсов в Европу и другие на более дорогостоящие американские. Он подчеркнул, что страны, которые меньше покупали энергоресурсы РФ, поддержали эту позицию.

О встрече в столице Венгрии Путин и Трамп договорились во время телефонного разговора, планировалось, что она состоится в ближайшем будущем. Ранее подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште уже приостанавливалась по решению Белого дома, несмотря на продуктивный телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда представители администрации США отмечали, что обе стороны пока не готовы к переговорам, а встреча Путина и Трампа откладывается на неопределенный срок.