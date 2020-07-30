Власти Дагестана пожелали здоровья умершему от коронавируса врачу

Врач работала в больнице с пациентами до последнего Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Дагестана Владимир Васильев пожелал «здоровья, успехов и благополучия» погибшему от коронавируса врачу-рентгенологу Аминат Меджидовой. Женщина скончалась еще в начале мая, а адресованное ей благодарственное письмо появилось в соцсетях на днях.

«Выражаю вам искреннюю благодарность за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия», — говорится в тексте письма за подписью главы Дагестана.

44-летняя Аминат Меджидова работала в районной больнице в селе Гергебиль. Как рассказал «Комсомольской правде» заведующий рентгено-диагностическим отделением Гергебильской районной больницы Магомед Мусаев, в больнице был огромный наплыв пациентов: за две недели были исследованы 1400 человек, у 127 были найдены пневмонии.

По словам супруга погибшей Магомеда Омарова, в медучреждении были проблемы с лекарствами и не было никаких средств защиты. «Аминат пришлось самой сшить себе маску и средства защиты. Для надежности врачи обматывались целлофановой пленкой. Спустя две недели работы она заболела», — рассказал вдовец. Несмотря на уговоры уйти на больничный, Меджидова продолжала работать. Коронавирус, по его словам, за несколько дней «сжег» организм женщины.

На сегодняшний день в России выявлено более 828 тысяч заболевших коронавирусом, напоминают «Дни.ру». Выздоровели более 620 тысяч человек, более 13 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.

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