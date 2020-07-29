Следствие: экс-замгубернатора до ареста хотел уехать из Кургана

Следователи считают, что Сергей Пугин планировал скрываться от них Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин, арестованный в апреле по подозрению в злоупотреблении полномочиями, планировал в мае скрыться за пределами Курганской области. Об этом представители следствия заявили в суде по продлению Пугину ареста, передает корреспондент URA.RU.

«В материалах уголовного дела имеются сведения о том, что Пугин ранее высказывал намерения в мае этого года уехать за пределы Курганской области в целях избежать уголовной ответственности», — заявила представитель СУ СК. Этот факт стал одним из доводов в пользу продления для Пугина срока заключения под стражей: «Следствие полагает, что он может скрыться».

Адвокат Сергея Пугина не согласна с доводами следствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Адвокат Пугина обратила внимание, что озвученные доводы основаны на слухах и предположениях. О желании экс-чиновника скрыться заявлял один из свидетелей. Однако адвокат считает, что нет никаких доказательств того, что этот свидетель был достоверно осведомлен о намерениях Пугина покинуть Курганскую область, о которых больше никто не знал: «Нам не предоставлено фактов, что он имел такие близкие отношения с Сергеем Владимировичем [Пугиным]».

Пугина задержали 29 апреля. Следствие считает, что с 2018 по 2019 год экс-чиновник вместе с бывшим замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным изготовил, подписал и оплатил фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика, шадринского ООО «Мультипласт», зная о том, что работы не выполнены. Объекты до сих пор не достроены. Общий ущерб составил 195 млн рублей. Позже Пугина заподозрили в новых махинациях, а затем — во взятках от руководства «Мультипласта». 30 июля срок задержания экс-чиновника под стражей продлили на два месяца — до 3 октября.