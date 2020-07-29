29 июля 2020

Свердловский минздрав решил, каких больниц лишится Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Челябинск, медсестра, больница, больничная койка, каталка больничная
На баланс минздрава Свердловской области перейдет 25 лечебных учреждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реформа свердловской системы здравоохранения начнется с передачи региональному минздраву 25 лечебных учреждений уральской столицы. Список медицинских учреждений указан в плане, опубликованном региональным минздравом.

Как следует из документа, речь идет о передаче 25 объектов: Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса, Екатеринбургском клиническом перинатальном центре, Центре медицинской профилактики, Клинико-диагностическом центре, клинических больницах №№ 1, 2, 3, 6, 7, 14, 36, 20, 23, 24, 40 и детских больницах №№ 8, 9, 11, 13, 15. В подчинение регионального минздрава попадут также стоматологические клиники №№ 1, 12 и детский санаторий «Изоплит».

До 1 сентября в указанных учреждениях пройдет сверка документов, а минздрав подсчитает объемы финансирования учреждений, которые перейдут на баланс области. Процедура передачи должна завершиться к 1 января 2021, следует из опубликованного документа.

URA.RU сообщало, что свердловское заксобрание готовится принять законопроект, который лишит Екатеринбург собственной медицины. Комитет областного парламента по региональной политике 30 июля рассмотрел вопрос о признании утратившим силу закона «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования „город Екатеринбург“ государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской помощи». Депутаты проголосуют за законопроект на ближайшем заседании 4 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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