Свердловский минздрав решил, каких больниц лишится Екатеринбург

Реформа свердловской системы здравоохранения начнется с передачи региональному минздраву 25 лечебных учреждений уральской столицы. Список медицинских учреждений указан в плане, опубликованном региональным минздравом.
Как следует из документа, речь идет о передаче 25 объектов: Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса, Екатеринбургском клиническом перинатальном центре, Центре медицинской профилактики, Клинико-диагностическом центре, клинических больницах №№ 1, 2, 3, 6, 7, 14, 36, 20, 23, 24, 40 и детских больницах №№ 8, 9, 11, 13, 15. В подчинение регионального минздрава попадут также стоматологические клиники №№ 1, 12 и детский санаторий «Изоплит».
До 1 сентября в указанных учреждениях пройдет сверка документов, а минздрав подсчитает объемы финансирования учреждений, которые перейдут на баланс области. Процедура передачи должна завершиться к 1 января 2021, следует из опубликованного документа.
URA.RU сообщало, что свердловское заксобрание готовится принять законопроект, который лишит Екатеринбург собственной медицины. Комитет областного парламента по региональной политике 30 июля рассмотрел вопрос о признании утратившим силу закона «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования „город Екатеринбург“ государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской помощи». Депутаты проголосуют за законопроект на ближайшем заседании 4 августа.
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