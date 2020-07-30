Заксобрание лишит Екатеринбург собственной медицины

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский с 1 января потеряет власть над здравоохранением Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское заксобрание готовится принять законопроект, который лишит Екатеринбург собственной медицины. Комитет областного парламента по региональной политике на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о признании утратившим силу закона «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования „город Екатеринбург“ государственными полномочиями Свердловской области по организации оказания медицинской помощи».

Проект документа опубликован на сайте областного заксобрания. Предполагается, что парламентарии рассмотрят законопроект на заседании 4 августа.

Как сообщало URA.RU с 1 января 2021 года 23 екатеринбургских больницы перейдут в полное управление областного минздрава. Такая схема организации медицинских услуг уже 8 лет действует на территории региона, Екатеринбург до сих пор оставался исключением. В 2011 году был принят закон о наделении областного центра отдельными госполномочиями в этой сфере, который продлевался каждый год.

Разговоры о передаче екатеринбургской медицины областному министерству ведутся с начала года, ситуация с пандемией коронавируса ускорила процесс. На этой неделе в отставку был отправлен областной министр здравоохранения Андрей Цветков, его место занял экс-главврач екатеринбургской ДГКБ №9 Андрей Карлов. Именно ему предстоит провести интеграцию екатеринбургского горздрава в областную структуру.