30 июля 2020

PayPal закрыл внутренние переводы в России

© Служба новостей «URA.RU»
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PayPal остановил внутрироссийские переводы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Международная платежная система PayPal прекратила внутренние переводы в России. Теперь жителям страны доступны только международные платежи.

«Отныне PayPal больше не будет обрабатывать внутренние платежи в России. PayPal продолжит обработку международных транзакций между Россией и другими странами», — приводит телеканал 360 сообщение компании. Такое решение, как отмечается, было принято из-за изменений в законе «О национальной платежной системе».

Теперь операторам не позволительно передавать информацию о внутрироссийских переводах за рубеж или открывать доступ к таким данным с территории иностранного государства. В то же время запрет не распространяется на международные переводы, поэтому этот функционал PayPal остается в РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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