PayPal закрыл внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal прекратила внутренние переводы в России. Теперь жителям страны доступны только международные платежи.
«Отныне PayPal больше не будет обрабатывать внутренние платежи в России. PayPal продолжит обработку международных транзакций между Россией и другими странами», — приводит телеканал 360 сообщение компании. Такое решение, как отмечается, было принято из-за изменений в законе «О национальной платежной системе».
Теперь операторам не позволительно передавать информацию о внутрироссийских переводах за рубеж или открывать доступ к таким данным с территории иностранного государства. В то же время запрет не распространяется на международные переводы, поэтому этот функционал PayPal остается в РФ.
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