Сотне медиков ЯНАО недоплатили 2 млн рублей президентских премий

Медики получили деньги только после прокурорского вмешательства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО почти сотню медиков оставили без президентских выплат за работу с пациентами из группы риска по коронавирусу. Общая сумма задолженности составила 2 млн рублей. Об этом по результатам проверок сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

«На особом контроле находилось исполнение поручений президента России о необходимости своевременного перечисления медицинским работникам, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией, дополнительных социальных выплат, — пояснили в надзорном органе. Только после прокурорского вмешательства 99 медиков получили причитающиеся им доплаты.

В апреле президент Владимир Путин поручил ввести доплату для медработников, работающих с COVID-пациентами. Позднее выплаты продлили до конца лета. Для врачей размер премии составляет 80 тысяч рублей, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, младший персонал получает 25 тысяч рублей. Выплаты врачам скорой помощи составляют 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители «скорой» получают по 25 тысяч рублей.

Помимо президентских выплат, в российских регионах, в том числе в ЯНАО, существуют местные надбавки за работу с зараженными пациентами. Ранее выяснилось, что в Надымской ЦРБ задержали такие выплаты трем сотрудникам участковой больницы. Прокуратура привлекла главврача к ответственности, а в ЦРБ объяснили URA.RU, что деньги не выдали в срок из-за закрытия больницы на карантин.