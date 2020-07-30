30 июля 2020
29 июля 2020

Сотне медиков ЯНАО недоплатили 2 млн рублей президентских премий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин Центре. Екатеринбург, лаборатория, эко, врач, исследование, репродуктивная медицина
Медики получили деньги только после прокурорского вмешательства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ЯНАО почти сотню медиков оставили без президентских выплат за работу с пациентами из группы риска по коронавирусу. Общая сумма задолженности составила 2 млн рублей. Об этом по результатам проверок сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

«На особом контроле находилось исполнение поручений президента России о необходимости своевременного перечисления медицинским работникам, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией, дополнительных социальных выплат, — пояснили в надзорном органе. Только после прокурорского вмешательства 99 медиков получили причитающиеся им доплаты.

В апреле президент Владимир Путин поручил ввести доплату для медработников, работающих с COVID-пациентами. Позднее выплаты продлили до конца лета. Для врачей размер премии составляет 80 тысяч рублей, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, младший персонал получает 25 тысяч рублей. Выплаты врачам скорой помощи составляют 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители «скорой» получают по 25 тысяч рублей.

Помимо президентских выплат, в российских регионах, в том числе в ЯНАО, существуют местные надбавки за работу с зараженными пациентами. Ранее выяснилось, что в Надымской ЦРБ задержали такие выплаты трем сотрудникам участковой больницы. Прокуратура привлекла главврача к ответственности, а в ЦРБ объяснили URA.RU, что деньги не выдали в срок из-за закрытия больницы на карантин.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Здоровье Происшествия Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...