Пенсии нужно повышать не реже двух раз в год, считает Николай Межевич Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Для устойчивого улучшения жизни пенсионеров выплаты нужно индексировать не реже двух раз в год, закладывая в это будущий рост инфляции. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич.

В России 1 августа произведут ежегодную корректировку пенсионных выплат работающих пенсионеров. Изменения коснутся тех, кто получает пенсии по старости и инвалидности, уточняет «Национальная служба новостей».

«Нужно индексировать не раз в год, не раз в два года, а каждые полгода. Более того, стоит повышать выплаты не на конкретную сумму, а на процент, который будет обгонять инфляцию. То есть, если пенсия составляет 20 тысяч, а инфляция, по данным Центробанка, 5%, значит нужно индексировать дважды в год на 2,6%, хотя бы с небольшим опережением инфляции», — заявил URA.RU Межевич.

Государственные социальные структуры в России работают неэффективно, ставя под угрозу не только пенсионеров, но и все государство, считает экономист. «Наша пенсионная политика сегодня является вредительством и это несет угрозу безопасности всей страны. Мы находимся в неблагополучной позиции. У Пенсионного фонда должна быть прозрачность, а сегодня мы о деятельности Минобороны знаем больше, чем о работе пенсионного органа. Так не может быть», — подчеркивает профессор.

С ним не соглашается руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По мнению эксперта, у государства нет возможности сильнее увеличивать пенсии. «Мешает цена вопроса — нет денег на большие индексации, в этом году точно. Не думаю, что инфляция поглотит ту индексацию, которая будет сейчас. Все-таки 279 рублей — это тоже неплохо, полторы пачки сигарет», — заключил Масленников.

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