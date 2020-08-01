ПФР назвал условия досрочного выхода на пенсию по правилам СССР

Досрочно выйти на заслуженный отдых могут те, кто задействован в тяжелых, опасных и вредных профессиях Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Некоторые россияне могут выйти на пенсию по правилам, которые были установлены еще во времена СССР. Об этом журналистам рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Так, досрочный выход на пенсию сохранится для россиян, которые работают в сфере тяжелой, опасной и вредной промышленности. «Это люди, работающие в горячих цехах, железнодорожной отрасли, в плавсоставе и летном составе гражданской авиации, на лесозаготовках и лесосплаве, на подземных и открытых горных работах по добыче полезных ископаемых, а также спасатели, водители общественного транспорта», — пишет « Федеральное агенство новостей ».

Отмечается, что пенсионная реформа не отразится на тех, кто родил и воспитал не менее двух детей и заработал стаж на Крайнем Севере. На досрочную пенсию смогут выйти и матери, родившие и воспитавшие пятерых и более детей. Прежние правила останутся для тех, кто получил инвалидность в ходе войны, а также родители инвалидов с детства.

Ранее стало известно о планах Минфина проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. По информации «Национальной службы новостей», корректировка пенсионных выплат пройдет 1 августа.

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