Россияне отказались от отдыха за рубежом в бархатный сезон

Российские туристы бронируют путевки на зарубежные курорты только на ближайшие две недели, отказываясь ехать туда осенью. Несмотря на постепенное снятие ограничений, многие опасаются повторного закрытия границ.
«Тех, кто решается покупать туры на осень, меньше, чем обычно. Хотя раньше глубина бронирований Турции была очень высокой», — рассказала «Известиям» заместитель председателя комитета по туризму «Опора России» Татьяна Дмитрова. Она отметила, что после открытия границ вырос интерес к танзании, но длился он недолго — россияне переключились на привычные для них направления.
Как подчеркнула член комитета ТПП по предпринимательству в сфере туризма Марина Каткова, в Танзанию обычно летают обеспеченные люди средних лет, так как тур стоит больше 100 тысяч рублей. «В период пандемии эта категория туристов решила остаться дома, ведь африканские власти не предоставляют точную информацию о количестве заболевших, а качество тестирования населения здесь оставляет желать лучшего», — отмечает Каткова.
Другие страны, открывшие границы для российских путешественников (как Великобритания, островная часть Испании), отпугнули тем, что ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию по прилету в страну. Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням российского Минздрава Владимир Чуланов рекомендовал гражданам с хроническими болезнями и пожилым людям воздержаться от путешествий, напоминает RT.
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