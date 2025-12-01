Популярный у россиян продукт взлетел в цене почти на треть
Кофе стал менее доступным для россиян
За год в России значительно выросли цены на натуральный зерновой кофе. Его стоимость увеличилась на 25–29%. При этом спрос на кофейные напитки снизился на 14–21%. Об этом говорят данные производителей, Росстата и «Контур.Маркета».
В ходе исследования, проведенного аналитиками, были проанализированы 9,8 миллиона чеков за период с 1 сентября по 25 ноября 2025 года. Полученные данные сопоставили с информацией за аналогичный промежуток времени в 2024 году. Результаты анализа показали, что за год спрос на кофейные напитки снизился на 21%, в то время как их стоимость, напротив, увеличилась на 25%.
Издание пишет, что к ноябрю 2025 года средняя розничная стоимость зерен и молотого кофе достигла 2 030 рублей за килограмм, что на 29,4% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Кроме того, цена на натуральный растворимый кофе составила 4 090 рублей за килограмм, превысив уровень 2024 года на 19,7%.
Ранее в Государственной Думе выдвинули предложение о временной фиксации цен на продовольственные товары в преддверии Нового года. Мера, по мнению авторов предложения, окажет поддержку населению и обеспечит возможность не ограничивать себя в расходах при подготовке праздничного стола.
