Россиянам, захламляющим подъезды, грозит УК РФ

В России предложили ввести уголовную ответственность за блокировку пожарных проходов. С такой просьбой к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
«Просим вас рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности в отношении лиц, самовольно блокировавших пожарные выходы», — говорится в письме главе МВД. В Частности предлагается дополнить статью «Самоуправство», пишет RT.
Сейчас тем, кто незаконно устанавливает замки на двери, ведущие к пожарному выходу и блокирует их, предусмотрена административная ответственность. Как сообщает издание, на сегодняшний день к уголовной ответственности могут привлечь только в том случае, когда был причинен вред здоровью человека или в случае его гибели.
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