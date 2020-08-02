02 августа 2020

Россиянам, захламляющим подъезды, грозит УК РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы дома по ул. Карла Либкнехта,40. Екатеринбург, подъезд, лестничная площадка
Проход к пожарному выходу должен быть свободен Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России предложили ввести уголовную ответственность за блокировку пожарных проходов. С такой просьбой к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

«Просим вас рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности в отношении лиц, самовольно блокировавших пожарные выходы», — говорится в письме главе МВД. В Частности предлагается дополнить статью «Самоуправство», пишет RT.

Сейчас тем, кто незаконно устанавливает замки на двери, ведущие к пожарному выходу и блокирует их, предусмотрена административная ответственность. Как сообщает издание, на сегодняшний день к уголовной ответственности могут привлечь только в том случае, когда был причинен вред здоровью человека или в случае его гибели.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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