Угрожающую ЯНАО атомную подлодку поднимут со дна Арктики

«Росатом» решил поднять объекты, чтобы избежать утечки радиации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Госкорпорация «Росатом» планирует поднять со дна акватории арктической зоны РФ шесть наиболее радиационно-опасных объектов. Некоторые из них находятся в ЯНАО.

«Даже крайне низкая вероятность утечки радиоактивных материалов из этих объектов — это неприемлемые риски для экосистем Арктики», — цитирует ТАСС представителей «Росатома». Отмечается, что на дне Северного Ледовитого океана находятся порядка 18 тысяч затопленных объектов. Наибольшую опасность могут представлять реакторы с ОЯТ подводных лодок К-11, К-19 и К-140, две целые подводные лодки К-27 и К-159 и отработавшее топливо из реактора ледокола «Ленин». Именно их планируют поднять из акватории в ближайшие восемь лет.

В Карском море находится подводная лодка К-27. Ее затопили в 1982 году. Также на дне водоема находятся реактор ледокола «Ленин» и реактор лодки К-140.

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