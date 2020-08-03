Компьютерная томография оказалась опасна из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компьютерный томограф «Аквилион Ван». Челябинск, медицина, врачи, здравоохранение, кт, компьютерная томография, компьютерный томограф
С помощью томографа выявляют коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Использование компьютерной томографии во время пандемии COVID-19 может стать причиной роста заболеваний, которые вызывает радиация. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Увеличение коллективной дозы (облучения) может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний. Исследования в данной области будут продолжены», — говорится в сообщении. Ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева уже получили данные по Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что коллективная доза от облучения за март—июнь текущего возросла в полтора раза. КТ стала одним из главных методов диагностики заболевания COVID-19, передает «Царьград».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Здоровье Наука Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...