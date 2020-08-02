Курганские чиновники закупают мотоциклы BMW

Мотоциклы приобретают для нужд областного УМВД Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Аукцион на закупку двух мотоциклов BMW или их аналогов объявлен департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области. Чиновники готовы заплатить за них 2,7 млн рублей.

«Поставка мотоциклов осуществляется в рамках исполнения государственной программы Курганской области „Профилактика правонарушений в Курганской области“», — отмечается в аукционной документации, размещенной на портале госзакупок. Также сообщается, что мототехника закупается за счет областного бюджета «для нужд управления Министерства внутренних дел России по Курганской области и возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

Мотоциклы должны быть изготовлены не ранее 2019 года и укомплектованы в соответствии с техническим заданием. В нем отмечается, что департамент намерен купить мотоциклы BMW F 750 GS-P или эквивалент, оборудованные программируемой электронной сиреной, проблесковыми маячками красного и синего цвета и ящиком для рации. Товар необходимо поставить до 18 декабря.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 августа. Торги назначены на 10 августа. В пресс-службе областного УМВД подтвердили URA.RU, что в рамках госпрограммы «Профилактика правонарушений в Курганской области» предусмотрено приобретение мотоциклов для нужд ведомства.