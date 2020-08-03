Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Судья отправила дело на новое рассмотрение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Московский городской суд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Сегодня Мосгорсуд огласил решение по пересмотру апелляционного приговора спортсменам. «Суд оправдал футболистов по статье о хулиганстве, а также смягчил приговор Мамаеву, тренеру Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину», — пишет ТАСС. В новом приговоре суд оставил Александру Кокорину прежний срок в колонии. Футболисту Мамаеву, Кириллу Кокорину и их другу Александру Протасовицкому вместо лишения свободы назначили исправительные работы. Кроме того, в суде отметили, что Мамаев может рассчитывать на реабилитацию после оправдания по делу о хулиганстве.

Во время слушания футболистов представляли адвокаты. Сами спортсмены отказались участвовать в заседании, сославшись на занятость.

Все фигуранты дела отбыли свое наказание в 2019 году. Тогда их осудили за нападение на чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука осенью 2018 года. Суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам тюрьмы, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы. В начале августа 2019 года спортсмены подали ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено. На свободу оба спортсмена вышли уже в сентябре прошлого года. Они продолжают спортивную карьеру.

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