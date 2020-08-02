Водную переправу через Обь могут закрыть из-за шторма Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Водную переправу между Салехардом и Лабытнанги могут закрыть из-за сильного ветра. Об этом предупредил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Пока паромы через Обь продолжают ходить, но в любой момент жителям придется пересесть на вертолеты.

В ведомстве указали, что в случае закрытия переправы горожане окажутся отрезаны от пункта назначения. «Мы предупредили пассажиров, чтобы они могли заранее переправиться на нужный им берег. Кому-то необходимо попасть в аэропорт Салехарда, а кому-то — на железнодорожный вокзал Лабытнанги. Лучше заблаговременно планировать свои поездки», — сказали в пресс-службе департамента.

Речные паромы, как уточнили в департаменте, прекращают навигацию при ветре сильнее 17 метров в секунду и плохих условиях видимости, например, во время тумана или сильного дождя. На воде ветер всегда сильнее, чем на берегу, поэтому жителей ЯНАО призвали не ориентироваться на данные о погоде из интернета. Согласно данным Росгидромета, скорость ветра в Салехарде будет постепенно расти к вечеру понедельника, 3 августа. Затем, после паузы в несколько дней, ветер снова усилится в четверг, 6 августа.

Переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги является главной переправой в ЯНАО. Многие жители Лабытнанги работают в окружной столице и ежедневно переправляются через реку. К тому же в Лабытнанги находится конечная станция Северной железной дороги. Из города в Салехард поступают все стройматериалы, продукты, почта и прочие грузы. Летом здесь курсируют паромы, зимой автомобили ездят через реку прямо по льду — это единственная наземная связь столицы ЯНАО с большой землей. Во время межсезонья людей перевозят на вертолетах или суднах с воздушной подушкой.

Ранее из-за пандемии коронавируса в ЯНАО действовал ряд транспортных ограничений. Среди прочего, в округе были запрещены вертолетные перевозки. Перемещаться по воздуху можно было только по предварительной договоренности в порядке исключения. С 20 мая власти ЯНАО вновь разрешили летать вертолетами.