Карен Даллакян (справа) заявил, что не имеет претензий к Алексею Текслеру (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Видеообращение зоозащитника, ветеринара Карена Даллакяна к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во второй половине дня 3 августа исчезло с Ютуб-канала. В этом обращении Даллакян обвинял Текслера в том, что глава региона разрешил охоту на рысей. Зоозащитник баллотируется в заксобрание региона по спискам «Зеленой альтернативы». Сам он заверил корреспондента URA.RU, что не удалял ролик.

«Ролик должен быть в соцсетях „Зеленой альтернативы“. Мы никогда не были против губернатора. Уверен, что конструктивно решим вопрос. Я лишь хотел сказать, что есть регионы, в которых рысь занесена в Красную книгу. А у нас объявлена охота на них. Мое предложение: мы могли бы отлавливать рысей и передавать в другие регионы для восстановления популяции. Сейчас губернатор в отпуске. Надеюсь, он вернется, и мы конструктивно обсудим эту инициативу», — заявил URA.RU ветеринар.

Со страницы челябинской «Зеленой альтернативы» во «ВКонтакте» пропало и само видеообращение, и упоминание о нем. Текстовый перепост остался на странице Даллакяна с неработающим видео. Руководитель регионального отделения «Зеленой альтернативы» Михаил Махов подтвердил URA.RU, что видеообращение действительно удалили из соцсетей. «Это было наше, совместное, с Даллакяном решение, — подчеркнул он. — Потому что обращение было неверно понято СМИ».

Источник URA.RU в партии рассказал, что Даллакян удалил видео сам, после того, как его упрекнули в публичной ссоре с Текслером и попытке пиара за счет критики губернатора. В областном минэкологии заявили, что рыси не внесены в Красную книгу РФ и в Красную книгу Челябинской области. Это животное не относится к исчезающим видам. В политблоке челябинского губернатора выступление Даллакяна комментировать не стали, но отметили, что глава региона уже вышел из отпуска.

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