Политтехнологи поссорили зоозащитника с челябинским губернатором

Карен Даллакян (слева) впервые обрушился с критикой на Алексея Текслера (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Зоозащитник Карен Даллакян выступил с критикой губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Поводом для негодования со стороны Даллакяна стали введенные Текслером квоты на добычу рыси в регионе. Губернатор и зоозащитник участвуют в выборах в заксобрание региона и выступление Даллакяна оценили как один из элементов избирательной кампании.

Даллакян выложил в соцсетях ролик с видеообращением к Текслеру, в котором требует запретить охоту на рысь. Ранее губернатор утвердил квоты на добычу рыси на ближайший год. «Эти животные могут исчезнуть. Они занесены в Красную книгу многих субъектов РФ», — заявил зоозащитник. В минэкологии региона ответили на претензии Даллакяна.

«На данный момент в России рысь является охотничьим ресурсом и не включена в Красную книгу Челябинской области, — заявил URA.RU замминистра экологии области Виталий Безруков. — Охота осуществляется ежегодно, учет ведется с 1985 года. В соответствии с федеральными нормативами численность по регулированию должна быть не более 35 особей. В Челябинской области это число составило 21 особь. На сегодняшний день в регионе насчитывается максимальное количество особей рыси — 353 особи».

Даллакян заявил URA.RU, что знаком с позицией минэкологии региона. «Рыси не внесены в Красную книгу Челябинской области, — подтверди он URA.RU. — Но это не значит, что их можно убивать». Зоозащитник сообщил, что будет настаивать на запрете охоты и пообещал выложить в соцсетях новое заявление по этому поводу.

«Текслер возглавляет списки „Единой России“ на выборах в ЗСО. Даллакян второй в списках партии „Зеленая альтернатива“, — пояснил URA.RU на условиях анонимности один политтехнологов „ЕР“. — Ни для кого не секрет, что со стороны области принято решение поддерживать „зеленых“, которые должны составить альтернативу снятому с выборов „Яблока“. Даллакян просто последовал совету своих технологов и увлекся, при этом ошибки признавать не хочет. Хотя Текслер поддерживает инициативы Даллакяна. На рейтинг губернатора эта история не должна повлиять».

В политблоке Текслера от комментариев воздержались. К выборам в ЗСО допущены партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива». Жители выберут 60 депутатов, половину по партийным спискам. Выборы пройдут с 11 по 13 сентября.