Жириновский назвал кандидата в губернаторы Хабаровского края

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, жириновский владимир
Владимир Жириновский намерен выдвинуть кандидатуру Михаила Дегтярева Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен выдвигать на выборах губернатора Хабаровского края кандидатуру Михаила Дегтярева. Данное решение будет принято, если бывшего главу региона Сергея Фургала приговорят к лишению свободы или запретят ему занимать государственные должности.

«Если Фургал не вернется или у него будут противопоказания для участия в выборах, то мы, естественно, будем предлагать Дегтярева. Надо, чтобы все-таки была какая-то чистота здесь — или суд окончательно снимет все претензии [к Фургалу], или другой будет губернатор этого региона», — заявил Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва». Депутат отметил, что губернатор должен быть в контакте с президентом РФ.

9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств и в покушениях на убийства. Он был арестован на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Позднее президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Приступив к своим обязанностям на новом посту, он заявил, что пока не рассматривает вопрос своего участия в выборах в губернаторы края. Выборы губернатора региона состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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