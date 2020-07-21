20 июля 2020

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург, фургал сергей
По словам Сергея Фургала, за два года властям удалось навести порядок в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к жителям региона после своей отставки. На своей странице в Instagram он поблагодарил хабаровчан за поддержку и подвел итоги своей работы.

«Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами!», — написал Фургал под опубликованной фотографией. По его словам, за это время региональным властям удалось навести порядок и создать базу для дальнейшей работы.

Сергей Фургал был уволен президентом РФ Владимиром Путиным в связи с утратой доверия, сообщает «Национальная служба новостей». Соответствующее распоряжение президент подписал накануне. Тем же указом временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

9 июля Фургала задержали возле его дома. Чиновника подозревают в организации убийств и в покушениях на убийства. Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям, однако был арестован на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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