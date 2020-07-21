Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к жителям региона после своей отставки. На своей странице в Instagram он поблагодарил хабаровчан за поддержку и подвел итоги своей работы.
«Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами!», — написал Фургал под опубликованной фотографией. По его словам, за это время региональным властям удалось навести порядок и создать базу для дальнейшей работы.
Сергей Фургал был уволен президентом РФ Владимиром Путиным в связи с утратой доверия, сообщает «Национальная служба новостей». Соответствующее распоряжение президент подписал накануне. Тем же указом временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
9 июля Фургала задержали возле его дома. Чиновника подозревают в организации убийств и в покушениях на убийства. Фургал заявил о полной непричастности к преступлениям, однако был арестован на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».