В «Титановой долине» — важная отставка

Временно исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» останется Андрей Антипов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемий Кызласов, который находится под следствием по уголовному делу о получении взятки, подал в отставку. И.о. главы останется Андрей Антипов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе структуры.

«Генеральным директором ОАО ОЭЗ „Титановая долина“ Артемием Кызласовым в адрес высшего органа управления акционерным обществом было подано заявление об уходе с занимаемого поста по собственному желанию. Совет Директоров особой экономической зоны „Титановая долина“ удовлетворил просьбу Артемия Кызласова об отставке», — говорится в сообщении.

Решение было принято 3 августа в заочной форме. Временно исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» продолжает оставаться Андрей Антипов.

Ранее URA.RU сообщало, что подследственный гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов за долгие годы работы ухудшил ситуацию в особой экономической зоне. Отсутствие необходимой инфраструктуры в ОЭЗ негативно повлияло на привлекательность «Титановой долины». Из-за этого состав резидентов покинула компания «Стод-Урал». Суд Екатеринбурга 19 февраля назначил меру пресечения Кызласову, взятому с поличным при получении взятки.