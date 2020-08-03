Павильон был изготовлен к выставке в Париже Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургский музей изобразительных искусств откроет доступ посетителям внутрь уникального экспоната — Каслинского чугунного павильона. Он был закрыт для посетителей с 60-х годов прошлого века, сообщили в пресс-службе музея.

Из-за карантина музей был закрыт 4,5 месяца. «За это время, благодаря участию Фонда семьи Шмотьевых и компании ФОРЭС, мы кардинально обновили нашу главную постоянную экспозицию „Уральского художественного литья из чугуна XIX—XX веков“», — рассказали в учреждении. Здесь сообщили, что в 2020 году центральному экспонату коллекции — Каслинскому чугунному павильону, изготовленному для выставки в Париже 1900 года — исполняется 120 лет. Это стало поводом для глобальной реконструкции экспозиции, посвященной художественному литью из чугуна. В нее входят более 260 произведений, разделенных на несколько тематических блоков.

Для этой экспозиции при поддержке партнеров были изготовлены специальные витрины, которые отвечают высоким требованиям музейного хранения, обеспечивая безопасность, высокую антипылевую защиту и специальную подсветку экспонатов.

Посетить Екатеринбургский музей изобразительных искусств и увидеть все обновления постоянной экспозиции можно с 30 июля по временным правилам музея и с соблюдением мер предосторожности. Торжественное онлайн-открытие новой экспозиции пройдет в группе музея в соцсети «ВКонтакте» 6 августа в 13:00.