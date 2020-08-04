Туристы остались на курортах России, несмотря на открытие границ

По словам Ильи Уманского, спрос на курорты Турции снизился по сравнению с прошлым годом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спрос россиян на зарубежные курорты снизился по сравнению с прошлым годом. Предпочтение отдают отдыху в России. Об этом URA.RU рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

Ранее сообщалось, что россиянам был разрешен въезд в Черногорию. С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Абхазией. С 15 августа планируется открыть границы с Швейцарией. По прогнозам экспертов, следующими странами могут стать ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, а также Хорватия и Мальта, передает Nation News.

«Открытие границ принципиально не скажется на внутреннем туризме. Все-таки российские туристы предпочитают оставаться внутри границ», — рассказал Уманский. По его словам, спрос на курорты Турции снизился по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что россияне предпочитают отдыхать на отечественных курортах, потому что считают их более безопасными. «Рисков от коронавируса в России меньше, чем за рубежом», — подчеркнул Уманский. Тем не менее, отмечает он, спрос на зарубежные курорты со временем будет расти.

Ранее сообщалось, что российские туристы бронируют путевки на зарубежные курорты только на ближайшие две недели, отказываясь ехать туда осенью. Несмотря на постепенное снятие ограничений, многие опасаются повторного закрытия границ. По словам заместителя председателя комитета по туризму «Опора России» Татьяны Дмитровой, после открытия границ вырос интерес к Танзании, но длился он недолго — россияне переключились на привычные для них направления.

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