Онищенко уточнил, ждать ли вспышки COVID из-за открытия курортов

В России высока опасность роста заболеваемости коронавирусом из-за туристов, которые едут за границу, однако она не критична. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Количество наших граждан, которые до осени успеют съездить на курорты, не критично. Эти люди не могут спровоцировать критический рост заболеваемости коронавирусом», — сказал Онищенко в интервью «Федеральному агентству новостей». Он добавил, что в России высокий уровень популяционного иммунитета, однако этот показатель еще достиг нужных значений.
Несмотря на это, Онищенко призвал россиян не рисковать, когда они едут на отдых в другие регионы или страны. При этом он отметил, что паниковать по поводу новой вспышки коронавируса в стране не стоит.
Ранее завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что осенью в России возможна вспышка заболеваемости — в том числе коронавирусом, передает RT. По ее словам, это случится из-за возвращения туристов с курортов, пишет «Национальная служба новостей».
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