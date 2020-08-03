Вакцину от коронавируса будут производить в Свердловской области

Вакцину от коронавируса планируют производить на заводе «Медсинтез» в закрытом городе атомщиков Новоуральске (Свердловская область). Об этом заявил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
По его словам, сейчас в России разрабатываются 20 вакцин от коронавируса. «Не исключено, что одним из мест производства новой вакцины станет город Новоуральск. Этот вопрос изучается сейчас», — заявил Креков.
Редакция URA.RU связалась с председателем совета директоров «Медсинтеза» Александром Петровым. «Мы получили задание доложить о наших технических возможностях на предмет готовности приступить к выпуску вакцины. Мы все изучили и в пятницу направили документы разработчику вакцины. Ждем результатов технического аудита», — объяснил URA.RU Александр Петров.
Вакцинация от коронавируса начнется в России в октябре. Креков уточнил, что в числе первых вакцинация начнется в крупнейших городах страны: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Ранее URA.RU писало, что завод «Медсинтезз» участвует в борьбе с коронавирусом. На нем производят препарат «триазавирин», который эффективно применяют при лечении этой болезни. Выручка компании «Медсинтез», принадлежащей семье депутата Госдумы от Свердловской области Александра Петрова, от производства препарата «триазавирин» составляет от 200 до 700 млн рублей в месяц. Таковы расчеты на основе данных, полученных URA.RU, о загруженности мощностей предприятия. Кроме того, органы власти закупили «триазавирин» для того, чтобы бесплатно раздавать его людям из группы риска, тем, кто чаще всего контактирует с другим — медработникам, сотрудникам МВД, волонтерам.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.