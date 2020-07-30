Продукция завода Александра Петрова востребована в пандемию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области с 3 августа начнут выдачу препаратов от коронавируса, которые необходимо принимать в профилактических целях (чтобы не заболеть). Об этом заявил в ходе брифинга после заседания оперштаба заместитель свердловского губернатора Павел Креков. По данным URA.RU, речь идет о препарате «триазиавирин», производимого на предприятии, принадлежащем семье депутата Госдумы Александра Петрова. Выдавать лекарство будут тем, у кого повышен риск подхватить инфекцию.

«В первую очередь это те, кто чаще всего контактирует с другим людьми — медработники, сотрудники МВД, волонтеры, — пояснил Павел Креков. — Выдача будет идти через амбулаторное звено — в течение августа мы планируем потратить на это более 40 миллионов рублей областных средств».

Как пояснили агентству источники в органах власти, для этих целей закупается препарат «Триазавирин», который изготовляют на заводе «Медсинтез» в Новоуральске. «Область закупала у нас — мы уже сделали эти отгрузки, — заявил URA.RU Александр Петров-младший (сын депутата Госдумы, официально являющийся руководителем „Медсинтеза“). — В последнее время напрямую обращений к нам не было, но наш препарат есть у дистрибьютеров — может, через них также будет идти закуп».

Уральское лекарство «триазавирин» в качестве эксперимента применяется для лечения COVID в свердловских больницах с самого начала эпидемии и, по оценкам врачей, достаточно эффективно. Кроме того, его принимают в профилактических целях сами медики (пропивая по одной капсуле в день). В мае препарат «прорекламировал» лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, объявив о начале его клинических испытаний.