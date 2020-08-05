При взрыве в Бейруте погибли уже более 100 человек

По данным посольства РФ в Ливане, россиян среди пострадавших нет Фото: Илья Московец © URA.RU

Число погибших от взрыва в Бейруте достигло 100 человек. Такие данные приводит Ливанское общество Красного Креста.

«Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута может достигать ста человек», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря организации в Ливане. Отмечается, что еще 4000 человек получили ранения. По данным посольства РФ в Ливане, россиян среди пострадавших нет. В ТАСС сообщают, что число погибших превысило 100 человек.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел вечером 4 августа. Изначально предполагалось, что в порту взорвалась пиротехника, но министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми считает, что взорвалась аммиачная селитра, конфискованная у российского бизнесмена. Точная причина ЧП устанавливается. Ранее сообщалось о 78 погибших.

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