Губернатор ХМАО перед выборами собралась объехать весь регион

Губернатор Югры Наталья Комарова собралась в турне по региону Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Губернатор Югры Наталья Комарова планирует перед выборами главы региона объехать все 22 муниципалитета. Старт поездок назначен на 10 августа. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Во время поездок предусмотрена серия ключевых мероприятий для каждого из муниципалитетов. Для губернатора будет организовано посещение социально-значимых объектов, в том числе строек, онлайн-встречи с общественностью, визиты на крупные предприятия, общение с предпринимателями и общественниками. Выстроено так, чтобы охватить все наиболее значимые аудитории и обозначить планы властей региона на ближайшие годы», — прокомментировал инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО подтвердили сам факт предстоящих поездок губернатора по всему региону. «Рабочие поездки по муниципалитетам — неотъемлемая часть рабочего графика губернатора Югры. Такие поездки совершаются каждый месяц (в период пандемии их число, конечно, уменьшилось, используются онлайн-форматы, возможности ВКС)», — прокомментировали в депсвязей.

Ранее URA.RU сообщало, что 13 сентября Дума ХМАО выберет следующего губернатора Югры. Президенту России Владимиру Путину уже внесен список кандидатур на этот пост. Среди них — действующая глава региона Наталья Комарова, председатель окружного парламента Борис Хохряков, депутат Госдумы Евгений Марков, а также два депутата Думы ХМАО — Алексей Савинцев и Михаил Сердюк.