Белорусов в УрФО лишили возможности выбирать президента страны

Десятки тысяч граждан Белоруссии, проживающих в регионах Урала, не смогут проголосовать на выборах Президента Республики Беларусь в УрФО. В городах округа не будут открыты избирательные участки, сообщили URA.RU в отделении Посольства Беларуси в Екатеринбурге.
«Участки будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Граждане, проживающие на территории регионов [УрФО] могут проголосовать там или сделать это в Белоруссии: добраться до границы и пересечь ее в общем порядке, дальше ходят автобусы», — уточнил представитель посольства.
Выборы в Белоруссии стартовали 4 августа — с этого дня граждане страны могут принять участие в досрочном голосовании. Основной день голосования — воскресенье, 9 августа.
В регионах УрФО, согласно переписи 2010 года, проживало 52 тысячи 855 белорусов (в том числе 11670 белорусов проживали в Свердловской области). Это (наравне с украинцами, татарами и башкирами) одна из наиболее массово представленных национальностей в регионе.
В национально-культурной автономии «Белорусы Урала» не ответили на звонок URA.RU.
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