Адвокат Ефремова заявил, что доказательства вины актера подделали

По словам Эльмана Пашаева, семья погибшего представит суду нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова фальсифицировала доказательства вины актера Михаила Ефремова. Об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«В настоящее время мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших», — цитирует ТАСС Пашаева. По его словам, семья погибшего Сергея Захарова представит суду нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины, которая попала в ДТП.

Ранее адвокат актера Борис Локшин заявил, что Ефремов может добиться оправдательного приговора как минимум двумя способами: найти водителя, который якобы был за рулем его машины или провести техническую экспертизу своего авто. Локшин объяснил, что если есть деньги, оба варианта вполне возможны. В начале июля адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, как докажет невиновность подзащитного. Он подчеркнул, что артист не помнит ночь ДТП.

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