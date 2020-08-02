02 августа 2020

Адвокат нашел два способа оправдать Ефремова за смертельное ДТП

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Спектакль
Есть как минимум два способа оправдать Михаила Ефремова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов может добиться оправдательного приговора как минимум двумя способами: найти водителя, который якобы был за рулем его машины или провести техническую экспертизу своего авто. Пути оправдания артиста описал адвокат Борис Локшин.

«У них могут быть два правдоподобных варианта. Первый — что у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным», — приводит слова адвоката телеканал 360. Второй вариант это заявить, что, будучи пьяным, Ефремов нанял трезвого водителя, который просто испугался и сбежал с места ДТП.

Локшин объяснил, если есть деньги, оба варианта вполне возможны. К тому же, у других адвокатов могут появиться и новые мысли, как избежать наказания для Ефремова, считает эксперт.

Адвокат подчеркнул, что вел аналогичное дело в 2008 году. По вине его подзащитного погибли два человека. Мужчина отправился в колонию-поселение всего на четыре года, рассказал Локшин.

В начале июля адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил, как докажет невиновность подзащитного. Он подчеркнул, что артист не помнит ночь ДТП. Пашаев пообещал предоставить в суде доказательства невиновности Ефремова, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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