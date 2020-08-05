Хранить деньги, складывая их дома — плохая идея, считает Руслан Гринберг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро. Об этом URA.RU рассказал бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг, комментируя заявления банкиров о возможном отказе людей от вкладов из-за инфляции.

Банкиры напрасно опасаются, что россияне перестанут пользоваться вкладами из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам, считает Гринберг. «Не думаю, что это будет серьезным триггером. В девяностые годы инфляция была и 300% и 400%, а сейчас ситуация все-таки другая. Если инфляция и превысит ставку, то немного. Это вызовет сложности, но точно не массовый отказ от вкладов», — рассказал URA.RU Гринберг.

Клиенты банков, открывающие рублевые вклады, могут столкнуться с девальвацией рубля, что намного опаснее роста инфляции, считает эксперт. «Я бы вообще не вкладывал в рубли, это очень опасно. Риск сильной девальвации велик, выше, чем угроза инфляции. Многие прогнозируют всплеск спроса на валюту, курс может вскочить до 90 рублей», — заявил экономист.

Несмотря на риски, у банковских вкладов нет достойной альтернативы, отметил Руслан Гринберг. «Сейчас такое время, что нужно думать, как сохранить свои средства. Люди вкладываются в недвижимость, но там тоже не ясные перспективы. Объективных рисков везде хватает, но хранить деньги в стеклянных банках еще хуже — там вообще никакой выгоды», — заключил он.

Ранее зампред правления банка ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ситуация с вкладами в России может сложиться такая же, какая была в 1990-х годах, если инфляция будет выше ставки по депозитам, передает RT. По его мнению, из-за этого россияне перестанут вкладывать деньги в банки и будут искать альтернативы.

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