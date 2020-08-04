По словам тюменцев, ростовых кукол-вымогателей можно встретить в районе набережной реки Тура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени появились ростовые куклы-вымогатели, которые требуют деньги с прохожих за совместные фотографии. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, которые обратились в редакцию агентства. Они пояснили, что встретили странных аниматоров в районе набережной реки Тура.

«Мы просто гуляли с друзьями. К нам подбежал парень в костюме лошади из мультфильма „Три богатыря“ и начал позировать для селфи. После того, как мы сделали несколько снимков, он начал требовать с нас деньги за фото. Когда мы ему ответили, что платить не собираемся, потому что не договаривались заранее о цене, аниматор начал нам угрожать, а потом сказал, чтобы мы при нем удалили все фотографии», — рассказал агентству один из собеседников на условиях анонимности.

По его словам, за свои «услуги» аниматор потребовал по 500 рублей с каждого, кто с ним фотографировался. Он отстал от компании только после того, как тюменцы удалили все совместные снимки с ростовой куклой.

В городском УВД ситуацию пока никак не прокомментировали. Там взяли время на подготовку ответа.