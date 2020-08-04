Свердловчане не готовы отказаться от взяток. Результаты исследования

Жители Свердловской области не намерены выступать против коррупции, следует из доклада, который представили первому замгубернатора региона Алексею Орлову в ходе заседания антикоррупционной комиссии. На встрече обсуждались результаты опроса, в котором приняли участие 900 человек, в том числе владельцы бизнеса из городов региона.
«Массового непринятие «бытовой» коррупции в настоящее время не наблюдается, — подчеркнул в докладе директор Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев. — Цель — <…> достижение ситуации, когда коррупционная практика станет социально неодобряемой и неприемлемой моделью поведения.
Исследование подтвердило сохранение коррупции на уровне взаимоотношения бизнеса и власти, следует из доклада. Оно при водит к «сращиванию бюрократии и бизнеса, выражающиеся в открытом или скрытом противоправном участии чиновников в предпринимательской деятельности», — резюмировал Ширалиев.
В ходе заседания обсуждались также реализация Национального плана противодействия коррупции. Он был утвержден Владимиром Путиным в 2018 году и рассчитан до 2020 года, одной из задач документа — формирования негативного отношения к коррупции и связанных с ней последствий.
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