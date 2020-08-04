04 августа 2020

Свердловчане не готовы отказаться от взяток. Результаты исследования

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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, россолов алексей, ширалиев ильхам
Ильхам Ширалиев подчеркнул, что опрос показал наличие как деловой, так и бытовой коррупции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Свердловской области не намерены выступать против коррупции, следует из доклада, который представили первому замгубернатора региона Алексею Орлову в ходе заседания антикоррупционной комиссии. На встрече обсуждались результаты опроса, в котором приняли участие 900 человек, в том числе владельцы бизнеса из городов региона.

«Массового непринятие «бытовой» коррупции в настоящее время не наблюдается, — подчеркнул в докладе директор Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев. — Цель — <…> достижение ситуации, когда коррупционная практика станет социально неодобряемой и неприемлемой моделью поведения.

Исследование подтвердило сохранение коррупции на уровне взаимоотношения бизнеса и власти, следует из доклада. Оно при водит к «сращиванию бюрократии и бизнеса, выражающиеся в открытом или скрытом противоправном участии чиновников в предпринимательской деятельности», — резюмировал Ширалиев.

В ходе заседания обсуждались также реализация Национального плана противодействия коррупции. Он был утвержден Владимиром Путиным в 2018 году и рассчитан до 2020 года, одной из задач документа — формирования негативного отношения к коррупции и связанных с ней последствий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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