Названа выгодная альтернатива дешевеющему рублю

Накопления лучше поделить на несколько частей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На данном этапе деньги лучше вкладывать в акции фармкомпаний и ритейлеров. Как заявила ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист, валюта сейчас тоже не самое надежное вложение средств.

Лист напомнила, что фармкомпании всего мира сейчас работают над вакциной от коронавируса. «Пришло время тестировать вакцину, а в дальнейшем и производить, сразу приходит на ум выражение „кому — война, а кому — мать родна“», — цитирует заявление финансиста агентство «Прайм». По оценке специалиста, стоимость акций фармацевтического сектора за первую волну пандемии выросла на 18-35%. Что касается магазинов, то финансист отметила, что отечественные продуктовые и алкогольные ритейлеры во время первой волны «далеко не бедствовали», что и отразилось на стоимости акций.

Лист также отметила, что на американский доллар полностью нельзя положится, так как грядут президентские выборы в США. «Если вспомнить выборы в 2016 году, то американскую валюту порядком штормило в подобный период. Поэтому делать ставку на нее в чистом виде не стоит», — советует Лист. Кроме того, надеждым вложением средств финансист считает приобретение недвижимости, но без привлечения ипотеки.

По словам Лист, наиболее верным вариантом будет разделение накоплений на части: часть средств можно хранить «на жизнь и бытовые нужды» на рублевом счету в банке, часть в акциях российских компаний, и еще открыть накопительный счет в американских долларах. «Следует понимать, что безрисковых инвестиций не бывает в природе. Даже когда ваши кровные лежат в сейфе или под матрасом, риск обесценивания и инфляции не останется за дверью и даже стучаться не станет, чтобы прийти», — говорит эксперт.

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