Жириновский объяснил, как Фургал победил на выборах в Хабаровске

По словам лидера ЛДПР избраться Сергею Фургалу помогла его прописка и принадлежность к ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Основными преимуществами Сергея Фургала, позволившими ему победить на выборах в губернаторы Хабаровского края стала его местная прописка, а также принадлежность к ЛДПР. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Основное преимущество Фургала на выборах — он местный, он не от „Единой России“, он не коммунист. Поэтому сегодня четыре выбора: за власть — не все хотят, много ошибок; за коммунистов — это прошлое, надоело; демократы Ельцинские — они все проиграли; остается четвертое направление — ЛДПР. И это не только в Хабаровске, вся страна за нас. За последние десять лет наши губернаторы могли бы быть в 15 регионах страны. У нас только в трех, потому что мешают», — рассказал политик.

Жириновский добавил, что в ходе выборов губернатора Хабаровского края за Фургала проголосовали не все жители региона. Оставшиеся — сейчас пытаются оклеветать бывшего главу. На вопрос, когда Жириновский приедет в Хабаровск поддержать нового губернатора, лидер ЛДПР ответил, что сделает это, как только снимут все ограничения по коронавирусу.

Сергей Фургал победил на выборах главы Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре 69,57% голосов. В июле этого года губернатор был задержан по подозрению в организации двух убийств в начале 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин принял решение отправить его в отставку в связи с утратой доверия. Кресло губернатора занял однопартиец Фургала Михаил Дегтярев, передает телеканал 360.

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