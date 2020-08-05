05 августа 2020
04 августа 2020

В ХМАО неизвестные снесли три аварийных дома. Мэрия в гневе

© Служба новостей «URA.RU»
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Снесенные дома в Нижневартовске. Нижневартовск, строительный мусор, снос дома
Сейчас тех, кто снес дома, ищет полиция Фото: Джаван Керимов © URA.RU

В Нижневартовске неизвестные снесли три дома. Теперь на этом месте огромные кучи мусора. Бригаду анонимных разрушителей уже ищет полиция. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.

«Снос домов произведен неустановленными лицами, информация о данном происшествии в настоящее время находится на рассмотрении в УМВД РФ по Нижневартовску. Если вина лиц, проводивших снос, будет доказана, то уборка и вывоз образовавшихся в результате сноса отходов будет осуществляться виновниками», — добавили в депкоммуникаций.

В строительный мусор превратились три дома, расположенные в квартале «Б». Это практически центр города. По информации пресс-службы мэрии города, старые многоквартирники были признаны аварийными и подлежали сносу. Но нанятые администраций города подрядчики дома не сносили. «Снос непригодных и аварийных домов на территории города проводится подрядчиками после полного расселения жильцов и отключения домов от инженерных сетей. Но в адрес администрации информация о готовности к сносу домов не поступала», — официально сообщили в депкоммуникаций города.

Также журналисту URA.RU стало известно, что муниципальные контракты на выполнение работ по сносу домов в квартале «Б» в Нижневартовске не заключались. Власти города подтвердили эту информацию.

Ранее URA.RU писало, что экологов возмутили огромные кучи строительного мусора в центре города Советский. Тогда властям потребовалось несколько месяцев, чтобы их убрать.

По словам очевидцев, именно эта техника занималась сносом домов
URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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