Ямало-Ненецкий автономный округ перешел ко второму этапу снятия карантина по коронавирусу. В регионе возобновляется работа детских садов, торговых залов, автошкол и других учреждений. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.
С ослаблением карантина в ЯНАО снимается ряд важных ограничений. В их числе:
- разрешена работа детских садов. Учреждения прекращают принимать детей в режиме дежурных групп. Маленьких ямальцев будут пускать в группы не более 12 человек одновременно. Приоритет при зачислении получат дети медработников и сотрудников предприятий, открывшихся с введением второго этапа. Каждая группа будет находиться в отдельном помещении, медосмотр перед посещением детсада обязателен. По утрам детям и сотрудникам будут замерять температуру;
- возобновляется работа приемных комиссии в колледжах ЯНАО;
- снова разрешено работать автошколам;
- свои двери смогут открыть фитнес-центры и спортзалы, там разрешены занятия спортом. Загрузка объектов должна не превышать 50% от их пропускной способности;
- вновь разрешена работа магазинов с площадью до 800 квадратных метров. При этом обязательно должны соблюдаться меры предосторожности: число посетителей, которые смогут одновременно находиться в торговом зале, не должно превышать одного человека на 4 квадратных метра. В магазинах обязательно должен быть отдельный наружный вход;
- в городах и поселках ЯНАО можно проводить ярмарки.
Несмотря на смягчение карантина, в округе по-прежнему действуют некоторые запреты. Среди прочего, в ЯНАО еще нельзя:
- проводить в регионе спортивные, развлекательные и любые другие массовые мероприятия:
- выезжать на отдых и оздоровление за пределами ЯНАО организованным детским группам. Также нельзя выезжать спортивным и творческим коллективам;
- работать ресторанам, кафе, барам и другим точкам общепита;
- принимать посетителей в ночных клубах, кинотеатрах, детских игровых комнатах и других местах досуга.
Ограничения будут действовать до 15 августа. Именно до этой даты, согласно последнему решению окружного правительства, в ЯНАО продлится карантин по коронавирусу. Ранее власти уже снимали часть ограничений. Накануне ямальцам разрешили проводить торжественные церемонии бракосочетания в присутствии гостей.
По данным на 6 августа, в ЯНАО подтвержден 11 621 случай заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 79 ямальцев. За время пандемии вылечились 9 809 человек с коронавирусом, это около 85% от общего числа инфицированных.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «